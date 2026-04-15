Muere un preso condenado por el ataque a la sede de un canal de televisión ecuatoriano en enero de 2024

Archivo - Militares ecuatorianos en la sede de TC Televisión tras un ataque armado contra el medio de comunicación - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) ha confirmado este miércoles la muerte de Charles Gonzalo Suárez Vera, condenado por el ataque perpetrado por la organización criminal 'Los Tiguerones' contra la sede de TC Televisión en enero de 2024, convirtiéndose así en el sexto reo sentenciado por el caso que fallece bajo custodia del Estado.

El hombre de 21 años, que se encontraba entre rejas en una cárcel ubicada en la provincia de Santa Elena cumpliendo condena por el caso, murió el pasado 13 de abril debido a complicaciones en su salud por la existencia de una enfermedad previa, según ha informado el SNAI en un comunicado recogido por el diario 'El Universo'.

"La persona privada de libertad fue atendida inicialmente en el policlínico del centro, donde se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y seguridad correspondientes. Ante el agravamiento de su condición, fue trasladada al Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, donde recibió la atención médica pertinente", ha detallado.

Con este fallecimiento, ya son seis los presos --de los once condenados por el caso-- que han muerto por complicaciones de salud, si bien una de las muertes está relacionada con hechos violentos dentro de prisión. Actualmente, solo cinco permanecen con vida.

Un grupo de encapuchados armados asaltó el canal ecuatoriano TC Televisión en medio de una oleada de violencia desatada por todo el país que obligó al presidente, Daniel Noboa, a declarar la existencia de un "conflicto armado interno" en el país a través del Decreto 111 y a desplegar a las Fuerzas Armadas.

El grupo armado irrumpió en la transmisión en directo del noticiero y obligó a los trabajadores que allí se encontraban a que continuaran con la programación para usar esa plataforma a fin de comunicar sus intenciones. Numerosos trabajadores fueron tomados como rehenes y, tras más de dos horas de tensión, fueron liberados.