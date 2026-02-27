Muere un soldado en un ataque achacado a Boko Haram en el norte de Camerún

Archivo - Militares cameruneses en formación - MANDO SUR DEL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos un soldado de Camerún ha muerto en un ataque perpetrado por supuestos miembros de Boko Haram contra un puesto de control en la provincia de Extremo Norte, escenario habitual de asaltos por parte de esta organización, que opera principalmente en Nigeria.

Según las informaciones recogidas por el portal camerunés de noticias Actu Cameroun, el ataque fue lanzado contra un puesto del Batallón de Intervención Rápida (BIR) en la localidad de Bargaram, desatando unos combates en los que murieron además cinco asaltantes, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

La Región de Extremo Norte es una de las más sacudidas por la inseguridad en el país, dado que en ella operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), especialmente en zonas situadas en la cuenca del lago Chad.