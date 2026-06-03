Mueren 15 personas, entre ellas siete niños, en un ataque motivado por el robo de ganado en Sudán del Sur

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 15 personas, entre ellas siete niños, han muerto y más de 20 han resultado heridas en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas con el objetivo de robar cabezas de ganado en el estado de Unidad, situado en el norte de Sudán del Sur, cerca de la frontera con Sudán.

El Ministerio de Información y Comunicaciones de Unidad ha condenado "firmemente" el "ataque atroz, bárbaro y cobarde" perpetrado por "criminales armados" contra "civiles inocentes" en el condado de Rubkona, antes de afirmar que se saldó con la muerte de al menos catorce personas y el robo de más de 200 cabezas de ganado.

"Este acto de violencia sin sentido ha sumido a familias en el luto y el dolor y representa una grave violación de la vida humana, la dignidad y los valores de coexistencia pacífica que nuestras comunidades luchan desde hace mucho por mantener", ha dicho, antes de reclamar a las autoridades de Ruweng que los responsables y cómplices "sean identificados, arrestados y obligados a rendir cuentas".

Así, ha señalado que "los continuos ataques contra civiles inocentes y la destrucción de su sustento a través del robo de ganado y la violencia armada amenazan la paz, la estabilidad y el desarrollo de la población". "Estos actos criminales no tienen cabida en una sociedad civilizada y deben ser rechazados por todos los ciudadanos amantes de la paz", ha zanjado.

La ministra de Información de Unidad, Nyakenya Johannes Keah Ruai, ha especificado en declaraciones a la emisora sursudanesa Radio Tamazuj que los atacantes habrían llegado desde el Área Administrativa de Ruweng, un extremo que habría sido confirmado por residentes en la zona.

El país, sumido durante los últimos meses en una grave crisis política que ha hecho tambalear el acuerdo de paz de 2018, ha registrado durante los últimos años un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población.