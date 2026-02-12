Mueren 15 personas en el naufragio de un ferry que transitaba por el río Nilo en el norte de Sudán

Archivo - El río Nilo en Jartum, Sudán - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han muerto este miércoles tras hundirse la embarcación en la que viajaban por el río Nilo junto a otras doce, de las cuales la mitad permanecen desaparecidas mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en la zona del accidente, conocida como Taiba al Yauad, cerca de la localidad de Shandi, en el norte de Sudán.

"Más de 27 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, han naufragado esta tarde mientras navegaban en una embarcación entre las zonas de Taiba al Yauad y Deim al Qurai, en la localidad de Shandi. Se han recuperado más de 15 cadáveres y se ha rescatado a seis personas, mientras que los vecinos de la zona y la Defensa Civil del Gobierno siguen buscando los cuerpos de los demás", ha informado en redes sociales la Red de Médicos de Sudán.

La organización de sanitarios ha lamentado, en el marco de este accidente, "la fragilidad del transporte fluvial y la ausencia de requisitos básicos de seguridad". Asimismo, ha afirmado que "la total ausencia de autoridades locales y equipos de rescate de protección civil en las primeras horas del accidente ha agravado la magnitud de la tragedia".

"La Red de Médicos Sudaneses pide a las autoridades pertinentes que adopten medidas urgentes para enviar equipos de rescate especializados y equipos de búsqueda y recuperación", reza la publicación en la que la entidad ha informado del naufragio, un texto en el que también ha reclamado "medidas inmediatas para garantizar la seguridad del transporte fluvial y evitar que se repitan desastres como este que se cobran vidas inocentes".