Mueren 16 personas y cerca de 30 resultan heridas en un accidente de autobús en Egipto

Archivo - Ambulancia en la capital de Egipto, El Cairo (archivo) - Europa Press/Contacto/Ahmed Gomaa - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto y cerca de 30 han resultado heridas este miércoles a causa de un accidente de autobús registrado en la península del Sinaí, situada en el este de Egipto, según han confirmado las autoridades del país africano, que han ordenado elevar el nivel de alerta para poder responder al suceso.

El portavoz del Ministerio de Sanidad egipcio, Hosam Abdelgafar, ha indicado que el primer balance apunta a 16 fallecidos y 28 heridos, antes de resaltar que al lugar han sido enviadas 20 ambulancias para evacuar a los heridos y brindar primeros auxilios.

"Todos los equipos médicos están trabajando a pleno rendimiento para atender el incidente con la máxima eficiencia y rapidez", ha resaltado la cartera en un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha trasladado sus "sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas del accidente, sobre el que no se conocen las causas.