Mueren 16 personas en un nuevo ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Archivo - Soldados de República Democrática del Congo (RDC) en una imagen de archivo - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto este miércoles en un nuevo ataque perpetrado por presuntos integrantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en la provincia de Kivu Norte, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC).

Fuentes locales citadas por el portal congoleño de noticias Actualité han indicado que los milicianos irrumpieron a última noche en la ciudad de Mbau, incendiando además numerosas viviendas en los barrios de Matete, Kithoho y Mamuli, un asalto que se ha saldado además con cinco desaparecidos y la huida de cientos de personas.

Entre las víctimas figuran un alto cargo religioso y un bebé, según estas fuentes, que apuntan que todos los fallecidos fueron ejecutados por los asaltantes, en un ataque que llega apenas unos días después de otro ataque de la ADF contra la ciudad de Beni y varias localidades de sus alrededores, con más de 20 muertos.

El Gobierno de RDC aún no se ha pronunciado sobre la última matanza, si bien condenó "con la mayor firmeza" la "masacre de civiles" perpetrada en Beni y sus alrededores. Asimismo, destacó que "la lucha contra las ADF es una prioridad absoluta" y agregó que las fuerzas de seguridad "continúan las operaciones de búsqueda de los asaltantes".

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.