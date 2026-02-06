Mueren 18 personas por una explosión en una mina de carbón en India

Archivo - Operación de rescate en una mina en el estado de Assam, en India (archivo) - Europa Press/Contacto/Javed Dar - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 personas han muerto a causa de una explosión registrada en una mina de carbón en el estado indio de Meghalaya, situado en el noreste del país, en la frontera con Bangladesh, según han confirmado las autoridades, que han anunciado ya el pago de compensaciones a las familias de las víctimas.

La Policía ha indicado que el suceso tuvo lugar el jueves en el distrito de East Jaintia Hills y ha agregado que por ahora no se descarta que haya más personas en el interior de la mina, tal y como ha recogido la cadena de televisión india NDTV.

El superintendente de la Policía de East Jaintia Hills, Vikash Kumar, ha recalcado que "parece" que la mina operaba sin permiso, mientras que el primer ministro indio, Narendra Modi, ha expresado sus condolencias y ha desvelado el pago de compensaciones a las familias de los muertos y los heridos.

Por el parte, el ministro principal de Meghalaya, Conrad Sangma, se ha mostrado "profundamente entristecido" por el "trágico accidente" en la mina. "El gobierno de Meghalaya ha ordenado una investigación exhaustiva en torno al incidente", ha dicho en redes sociales, donde ha prometido que "los responsables harán frente a medidas legales estrictas".