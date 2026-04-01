Mueren 19 migrantes en un naufragio frente a las costas de Bodrum, Turquía

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Costera de Turquía. - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 migrantes han muerto este miércoles a causa de un naufragio registrado frente a la costas de la localidad de Bodrum, situada en la costa suroeste de Turquía, en el mar Egeo, según han informado los guardacostas turcos.

La Guardia Costera de Turquía ha indicado en un comunicado que otros 20 migrantes han sido rescatados con vida después de que la lancha de goma en la que viajaban sufriera un naufragio, si bien no ha ofrecido detalles sobre la nacionalidad de los afectados, según informaciones de la cadena de televisión TRT.

"Se han puesto en marcha las medidas necesarias para determinar en qué estado se encuentran los migrantes mientras continúan las operación de búsqueda y rescate", ha aclarado.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha cifrado en 7.667 las personas que murieron o desaparecieron en rutas migratorias de todo el mundo a lo largo de 2025, lo que supone de media 21 muertes por día. En lo que va de año, más de 930 personas han perdido la vida por estos motivos.