Mueren 20 personas y más de cien son dadas por desaparecidas por las inundaciones en el este de Afganistán

Un grupo de personas revisa los daños causados por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en la provincia de Nuristán, en el este de Afganistán - Europa Press/Contacto/Azizi

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto y más de cien han sido dadas por desaparecidas a causa de las lluvias torrenciales registradas el lunes en la provincia afgana de Nuristán (este), según han confirmado las autoridades, que han cifrado en más de 80 los heridos en la zona.

La Autoridad Nacional para la Gestión de Desastres (ANDMA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que este balance "es preliminar" y ha reseñado que "el proceso de análisis y comprobación está en marcha en varias regiones".

La oficina del gobernador talibán de Nuristán ha confirmado igualmente inundaciones en varias zonas de la provincia a causa de las lluvias torrenciales, si bien por ahora no ha publicado un balance de daños materiales en esta zona de Afganistán.

Por su parte, el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, ha expresado su "profundo pesar" por los "daños humanos y materiales" en Nuristán. "Deseamos el paraíso como morada a los mártires y una rápida recuperación a los heridos", ha manifestado en un mensaje en redes sociales.

"Los organismos vinculados al Emirato Islámico se han activado para salvar la vida y los bienes de la población", ha destacado en un mensaje en redes sociales, en referencia a la movilización de los equipos de rescate en la búsqueda de víctimas y las labores de recuperación de las zonas afectadas.