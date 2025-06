Mueren 35 civiles en un ataque achacado a un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 35 civiles han muerto en un ataque perpetrado por presuntos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico, contra una localidad situada en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC).

El jefe del sector de Bapere, Macaire Sivikunilwa, ha afirmado que los asaltantes irrumpieron en una zona minera, donde "cometieron una masacre" que deja "un balance provisional de entre 35 y 36 muertos". "Hay secuestrados y algunos se ahogaron intentando huir a nado por el río Lubero", ha lamentado.

Fuentes de la sociedad civil han señalado que el suceso habría tenido lugar durante el fin de semana en esta zona, en la que no hay red de telefonía, lo que ha provocado que durante días no fuera posible recibir noticias de la zona y no hubiera un acceso al lugar a causa de la inseguridad, según la emisora congoleña Radio Okapi.

Las ADF, un grupo ugandés creado en la década de los noventa especialmente activo en el este de RDC y acusado de la matanza de cientos de civiles en esta zona del país, sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad al grupo yihadista Estado Islámico en África Central (ISCA), bajo cuya bandera actúa desde entonces.