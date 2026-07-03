Mueren 40 personas tras caer un autobús por un barranco en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia en Baluchistan, Pakistán - STRINGER / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 40 personas han muerto y otras ocho han resultado heridas este viernes tras caer un autobús por un barranco en la provincia paquistaní de Baluchistán (oeste), situada en la frontera con Pakistán, según han confirmado las autoridades.

"Las primeras informaciones indican que 40 personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en el accidente", ha dicho el portavoz del gobierno provincial, Shahid Rind. El suceso ha tenido lugar en el distrito de Sherani, cuando el vehículo entraba en la provincia de Jáiber Pastunjua.

El vicecomisionado de Sherani, Uali Jan Kakar, ha afirmado en declaraciones concedidas al diario paquistaní 'Dawn' que el autobús inició su ruta en Quetta, capital de Baluchistán, y se dirigía a la ciudad de Peshawar, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.

Por su parte, el ministro principal de Baluchistán, Safraz Bugti, se ha mostrado "profundamente entristecido" por el accidente y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, según un mensaje en redes sociales. "El gobierno de Baluchistán está con las familias afectadas en estos momentos difíciles", ha remachado.