Mueren cerca de 15 personas en un ataque en una de las regiones de mayoría anglófona de Camerún

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 15 personas han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en una localidad situada en la región Noroeste de Camerún, sacudida desde hace años por un conflicto entre el Ejército y separatistas que buscan la secesión de las zonas de mayoría anglófona del país africano.

El gobernador de la región Noroeste, Adolphe Lele Lafrique, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión pública camerunesa, CRTV, que entre los muertos en el ataque hay varios niños, antes de condenar las "bárbaras" acciones de los responsables del asalto, cuya autoría no ha sido reivindicada por ahora.

El suceso ha sido condenado por el primer ministro camerunés, Joseph Dion Ngute, quien ha mostrado su "profunda tristeza" por el "ataque bárbaro y cobarde". "Este crimen atroz es un atentado contra la paz, la unidad nacional y la autoridad del Estado", ha dicho, antes de asegurar que las autoridades trabajan para restablecer el orden en esta zona del país.

Las regiones anglófonas de Camerún --Noroeste y Suroeste, otrora parte de las colonias británicas en África pero que decidieron unirse al Camerún francés-- se han visto sacudidas por el conflicto a raíz de la represión de los movimientos separatistas tras la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno respondió mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.