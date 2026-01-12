Mueren cerca de 20 personas en un ataque de las RSF en Darfur en el marco de la guerra en Sudán

Archivo - Imagen de archivo del jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 20 personas han muerto en un nuevo ataque achacado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el estado de Darfur Norte, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023, según han denunciado las Fuerzas Conjuntas, aliadas del Ejército de Sudán en el conflicto.

Las Fuerzas Conjuntas han afirmado que las RSF mataron a 19 personas y secuestraron a varias más en Jirjira y Mastura tras un "fracaso sobre el terreno" en el marco de los combates en la ciudad de Tiné, situada en la frontera con Chad, donde han lanzado una ofensiva para intentar expulsar al Ejército de las pocas zonas que controla en Darfur.

Así, han recalcado que tanto sus fuerzas como los militares repelieron un ataque contra Jirjira, causando bajas a los paramilitares y capturando a varios de ellos, sin que las RSF se hayan pronunciado por ahora sobre estos combates, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

La localidad de Jirjira tiene una posición estratégica entre los estados de Darfur Norte y Darfur Sur, estando ubicada además a más de cien kilómetros de Geneina, capital de este último estado. Por ello, es una de las posiciones avanzadas del Ejército en los combates de las RSF y punto clave para proteger las zonas que controla en la frontera con Chad.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.