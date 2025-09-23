Mueren cerca de 40 personas en nuevos enfrentamientos intercomunitarios en el este de Sudán del Sur

Archivo - Trabajos de construcción de un dique en el río Nilo para evitar inundaciones en Sudán del Sur - RIC FRANCIS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 40 personas han muerto en nuevos enfrentamientos intercomunitarios registrados durante los últimos días en Pibor, en el este de Sudán del Sur, según han confirmado las autoridades, en medio del repunte de estos combates, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país.

El ministro de Información del Área Administrativa de Pibor, Jacbo Warchum, ha especificado que los enfrentamientos estallaron tras un ataque contra una localidad en el condado de Bartet por parte de personas llegadas desde el estado de Ecuatoria Oriental, lo que derivó en la muerte de cinco personas y en el robo de unas 2.500 cabezas de ganado.

"Los jóvenes locales hicieron frente a los atacantes", ha indicado, antes de elevar a 36 los asaltantes muertos en los combates. Por su parte, el ministro de Información de Ecuatoria Oriental, Elias Ahaj, ha señalado que las autoridades investigan lo ocurrido, según ha informado la emisora sursudanesa Eye Radio.

Así, Ahaj ha recalcado que las autoridades del estado no cuentan con dichos datos sobre fallecidos. "No, no. Nunca hemos escuchado esta preocupante información. 36 es un número muy alto y nos hubieran informado rápidamente. Quizá sea algo que hay que seguir muy de cerca", ha zanjado, sin que las autoridades centrales se hayan pronunciado al respecto.

Sudán del Sur cuenta con un Gobierno de unidad que echó a andar tras la materialización del acuerdo de paz de 2018 entre el presidente, Salva Kiir, y el líder rebelde Riek Machar, si bien el mismo está en duda tras la detención e imputación por supuestos crímenes contra la humanidad contra el opositor, lo que ha hecho temer con el colapso del pacto y del Ejecutivo.