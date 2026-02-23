Mueren cerca de diez personas y más de 30 resultan heridas en un accidente de autobús en Afganistán

Archivo - Ambulancia en Afganistán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sayed Mominzadah - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de diez personas han muerto y más de 30 han resultado heridas en un accidente de autobús en la provincia de Badgis, en el oeste de Afganistán, según han confirmado las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

El portavoz de la Policía provincial, Sediqulá Sediqi, ha afirmado que el autobús viajaba entre Herat y Qala-e-Nau cuando el conductor perdió el control del vehículo, un suceso que achaca a una "negligencia", provocando que se saliera de la carretera y volcara, según la cadena de televisión afgana Amu TV.

Así, ha afirmado que el incidente tuvo lugar en el área de Sabzaq y que se saldó con nueve muertos, entre ellos varios niños, y 35 heridos, incluidos varios en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.