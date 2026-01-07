Mueren cinco personas y 25 resultan heridas tras caer un autobús por un barranco en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia en Baluchistan, Pakistán - STRINGER / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y cerca de 25 han muerto este miércoles tras caer por un barranco en los alrededores de la localidad paquistaní de Talagang, situada en la provincia de Punyab (norte), según han confirmado los servicios de emergencia del país centroasiático.

El portavoz del servicio Rescue 112 Chakwal, Muhamad Akram, ha detallado que el autobús habría caído por el barranco en torno a las 2.15 horas (hora local) cuando cubría la ruta entre Rawalpindi y Bahaualpur, antes de afirmar que tomó una carretera secundaria tras el cierre de la autovía a causa de la niebla.

Así, ha manifestado que el conductor perdió el control del vehículo a la altura de la aldea de Dhoke Patan en una zona en mal estado, cayendo por un barranco de unos 30,5 metros de profundidad, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'. El conductor figura entre los fallecidos.

El incidente ha tenido lugar apenas unos días después de la muerte de otro accidente de tráfico en Punyab que dejó cerca de 15 muertos tras chocar frontalmente un autobús y una furgoneta en la carretera que conecta las ciudades de Jhang y Faisalabad.