Mueren cinco personas en un ataque contra una mezquita en el noroeste de Nigeria

Archivo - Militares del Ejército de Nigeria (archivo) - FUERZA ARMADAS DE NIGERIA - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una mezquita en el estado nigeriano de Kebbi, noroeste, en medio del aumento de la inseguridad en el país y sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

El portavoz de la Policía de Kebbi, Bashir Usman, ha afirmado que el ataque fue ejecutado el miércoles en Dadin Kowa, antes de destacar que el asalto, ejecutado cuando los fieles estaban rezando, dejó además tres heridos, sin que por ahora se descarte que aumente el balance de fallecidos.

"Los asaltantes huyeron hacia una zona boscosa antes de la llegada de las fuerzas de seguridad", ha manifestado, al tiempo que ha confirmado que hay una operación en marcha en la zona para "restaurar la calma y mantener el orden público", tal y como ha recogido el diario nigeriano 'The Premium Times'.

El suceso tuvo lugar una semana después de que presuntos miembros del grupo armado Lakurawa --que mantendría lazos con la organización yihadista Estado Islámico-- llevaran a cabo varios asaltos en Arewa, también en el estado de Kebbi, dejando alrededor de 35 muertos.

Nigeria sufre desde hace años los ataques de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), principalmente en la zona noreste del país, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.