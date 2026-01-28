Mueren cinco personas, entre ellas un destacado político, en un accidente aéreo en el oeste de India

Trabajadores de los equipos de rescate tras un accidente de avión cerca del aeropuerto de Baramati, en el estado de Maharashtra, en el oeste de India - Europa Press/Contacto/Javed Dar

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas, entre ellas un alto cargo del gobierno del estado indio de Maharashtra (oeste), han muerto este miércoles tras estrellarse el avión en el que viajaban durante un intento de aterrizaje en el aeropuerto de Baramati.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha mostrado su "pesar" por el "trágico accidente aéreo" y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, entre las que figura el vice ministro principal de Maharashtra, Ajit Pawar.

Así, ha destacado en un mensaje en redes sociales que Pawar "era un líder del pueblo con una sólida base social". "Gozaba de un gran respeto como persona trabajadora y líder al servicio del pueblo de Mahatrashtra", ha subrayado.

"Su comprensión de los asuntos administrativos y su pasión por empoderar a los pobres y oprimidos también fueron notables. Su prematuro fallecimiento es muy impactante y triste. Nuestro más sentido pésame a su familia y a sus innumerables admiradores", ha zanjado.

Pawar ha fallecido junto al resto de ocupantes del aparato, que eran el piloto y varios miembros de su equipo de seguridad. El avión despegó de la ciudad de Bombay y se estrelló durante un intento de aterrizaje, según muestran vídeos publicados en redes sociales.

El jefe de la Policía de Baramati, Sandip Singh Gill, ha destacado que el aparato estalló y se incendió tras el impacto y ha agregado que los ocupantes fueron trasladados a un hospital, sin que pudiera hacerse nada para salvar sus vidas, según ha recogido la cadena de televisión india NDTV.

El avión siniestrado era un Learjet 45 operado por la compañía VSR. Un aparato de este mismo modelo se estrelló en septiembre de 2023 en la ciudad de Bombay durante un intento de aterrizaje en medio de malas condiciones meteorológicas, si bien dicho suceso se saldó sin víctimas.