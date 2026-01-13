Mueren cuatro miembros de un 'comité de paz' en un nuevo ataque armado en el norte de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de agentes de Policía de Pakistán. - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro miembros de un 'comité de paz' han muerto este martes en un ataque perpetrado por personas no identificadas en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua (norte), en la frontera con Afganistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría, en medio del aumento de la inseguridad en la zona durante los últimos meses.

La Policía local ha especificado que las víctimas regresaban de una reunión en Gulbadin Lundai cuando fueron tiroteadas en la ciudad de Bannu, al tiempo que ha subrayado que las fuerzas de seguridad han lanzado una operación en la zona para intentar detener a los responsables, según ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

Estos 'comités de paz' están integrados por altos cargos tribales que se oponen al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes--, llegando a estar integrados por antiguos miembros de la formación que abandonaron sus filas, por lo que han sido objetivo de aaques por parte de la organización armada.

El suceso ha tenido lugar un día después de la muerte de al menos seis policías a causa de un atentado con bomba perpetrado contra su vehículo blindado en la localidad de Tank, también situada en la provincia de Jáiber Pastunjua.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.