Mueren cuatro miembros de las fuerzas gubernamentales en un atentado de Al Qaeda en el sur de Yemen

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro miembros de una brigada alineada con las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen han muerto este martes a causa de un ataque perpetrado por la organización terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) contra una base situada en la provincia de Abyan, situada en el sur del país.

"Nuestras fuerzas han repelido un ataque terrorista de Al Qaeda en Abyan", ha dicho Naser al Yafei, comandante de las Brigadas de Apoyo y Refuerzo, alineado con las autoridades con sede en Adén, que ha especificado que los atacantes han hecho estallar dos coches bomba cerca de la base, desatando unos combates que se han saldado con la muerte de cinco sospechosos.

Así, ha recalcado en un comunicado en la red social Facebook que "la sangre pura de los mártires no será desperdiciada" y ha prometido que "la lucha contra el terrorismo continuará hasta que la provincia de Abyan sea totalmente limpiada de escondites y elementos de la organización (Al Qaeda)", sin que el grupo terrorista haya reivindicado la autoría.

AQPA está considerada como una de las ramas de Al Qaeda más activas y ha llevado a cabo decenas de atentados en Yemen, especialmente en zonas del sur y el centro del país, donde controla algunas zonas, si bien ha perdido influencia durante los últimos años.