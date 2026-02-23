Mueren cuatro militares sirios en un nuevo ataque achacado a "terroristas" contra un puesto de control en Raqqa

Militares del Ejército sirio - MINISTERIO DE DEFENSA DE SIRIA

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Siria han informado este lunes de que cuatro militares han muerto en un nuevo ataque achacado a "terroristas" contra un puesto de control de la provincia de Raqqa, en el este de Siria, justo dos días después de que Estado Islámico se atribuyera otro ataque similar en la zona.

El Ministerio del Interior de Siria, que ha señalado que otros dos militares han resultado heridos, ha indicado que se trata de un "ataque terrorista" que ha sido "frustrado" a pesar de que los cuatro efectivos han fallecido, según informaciones de la agencia estatal siria SANA.

Se trata del tercer ataque en tan solo tres días y, según ha explicado el Ejército sirio, los militares se encuentran realizando una serie de operaciones en la zona para "peinarla" y dejarla "libre de terroristas".

El domingo, las fuerzas sirias frustraron otro ataque similar contra el puesto de control de la citada provincia. El domingo, Estado Islámico reivindicó la autoría del ataque perpetrado el sábado y que se saldó con la muerte de dos trabajadores del Ministerio de Defensa --un militar y un civil-- en Al Wasita, también en la provincia de Raqqa.

El sábado Estado Islámico publicó su primer comunicado de audio en dos años, en el que el portavoz Abú Hudhaifa al Ansari denunciaba que Siria "ha pasado de la ocupación iraní a la ocupación turco-estadounidense". Por ello anunció "una nueva fase de operaciones" contra las nuevas fuerzas de seguridad sirias.