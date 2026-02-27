Mueren cuatro palestinos, incluido un policía, en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Imagen del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

Al menos cuatro palestinos, incluido un policía, han muerto en la Franja de Gaza en la madrugada de este viernes a causa de ataques israelíes contra dos puestos de Policía llevados a cabo pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Los ataques se han producido en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, y en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro del enclave, según ha recogido en su canal en Telegram el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además, este mismo medio ha recogido un breve comunicado del Ministerio de Interior gazatí al respecto del segundo bombardeo que afirma que "aviones de guerra israelíes han atacado un puesto de control policial en la calle Saladino, a la entrada del campamento de Al Bureij". El bombardeo "ha provocado la muerte de un policía y heridas graves a otro", agrega.

Se trata de nuevas víctimas que se suman a un balance cifrado este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí en 618 los muertos y en 1.663 los heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre, fecha desde la que se han recuperado 732 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino.

Asimismo, según la propia cartera, la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado por ahora 72.082 palestinos muertos y 171.761 heridos, si bien remarcó en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".