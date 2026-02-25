Mueren cuatro personas apuñaladas a las afueras de Seattle

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas han muerto este martes a puñaladas por parte de un hombre que ha sido abatido por agentes de la Oficina del Sheriff en el noroeste de Tacoma, en el estado de Washington.

Tres de las víctimas han fallecido en el lugar del crimen, el exterior de una vivienda al suroeste de Seattle, mientras que la cuarta murió mientras era trasladada a un hospital, de acuerdo a la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce.

El autor, un hombre de 32 años, ha sido abatido por agentes del cuerpo, que se habían desplazado para hacerle entrega de una orden de alejamiento, cuando recibieron el aviso sobre el crimen.