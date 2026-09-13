Mueren cuatro personas a causa de una explosión en una mina de carbón en Pakistán

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este domingo a causa de una explosión de metano registrada en una mina de carbón en la provincia paquistaní de Baluchistán, situada en el oeste del país centroasiático, un suceso que ha dejado además otros dos heridos.

El inspector jefe de Minas en la provincia, Atif Alí, ha resaltado que el suceso ha tenido lugar en el distrito de Harnai, antes de agregar que los equipos de rescate han logrado sacar del lugar cuatro cadáveres y rescatar a dos supervivientes, tal y como ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

Asimismo, ha especificado que dos miembros de los trabajos de búsqueda y rescate quedaron atrapados en la mina durante las labores, si bien han sido ya llevados sanos y salvos hasta la superficie.

Los sucesos de este tipo son relativamente frecuentes a causa de las malas condiciones de seguridad en algunas minas en Pakistán. En julio murieron cerca de 35 mineros en un incidente similar en un yacimiento en Sorange, también en la provincia de Baluchistán.