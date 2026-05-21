Mueren cuatro personas por el derrumbe de una vivienda en la ciudad marroquí de Fez

Archivo - Una ambulancia en Marruecos - CHADI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este jueves a causa del derrumbe de una vivienda en la ciudad marroquí de Fez, según han confirmado las autoridades locales, que han procedido además a la evacuación de los residentes de los inmuebles adyacentes como medida de precaución.

Las autoridades de la prefectura de Fez han especificado que el derrumbe ha tenido lugar en el barrio Jrondi Ain Nokbi, antes de reseñar que los equipos de emergencia y rescate han establecido un perímetro de seguridad ante el riesgo de nuevos desplomes, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Asimismo, han señalado que otras seis personas han resultado heridas y han sido evacuadas a un hospital de Fez, mientras continúan los trabajos de búsqueda ante la posibilidad de que haya víctimas entre los escombros. Las autoridades han abierto una investigación para intentar esclarecer las causas del suceso.