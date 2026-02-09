Mueren cuatro personas, entre ellas tres niños, a causa de una crecida por las lluvias torrenciales en Marruecos

Archivo - Equipos de rescate trabajan en medio de las inundaciones en la provincia de Safi, Marruecos, en diciembre de 2025 (archivo) - Saouri Aissa / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, entre ellas tres niños, han muerto y una más ha sido dada por desaparecida a causa de las crecidas registradas en Marruecos por las lluvias torrenciales de los últimos días, que han dejado además miles de evacuados, según han confirmado las autoridades.

Las autoridades de la provincia de Tetuán han especificado que el suceso tuvo lugar en el duar Lmuauja, en Beni Harchen, donde un vehículo con cinco personas a bordo fue arrastrado por las aguas cuando circulaba por una carretera provincial.

Los servicios de emergencia lanzaron una operación de búsqueda y rescate tras ser alertados por el suceso, tras lo que localizaron los cuerpos de cuatro personas, entre ellas tres menores --incluido un niño de dos años--, mientras siguen las labores de búsqueda de una quinta persona.

Las autoridades han abierto además una investigación para determinar las circunstancias del suceso, según ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP, en medio de unas lluvias que dejan hasta la fecha más de 150.000 desplazados en el norte del país, según datos del Ministerio del Interior de Marruecos.

La ciudad de Ksar al Kebir, al noreste de la capital, Rabat, ha sido una de las zonas más afectadas y preocupa especialmente el desbordamiento de las últimas horas en el río Sebou, que ha cortado el acceso a varias poblaciones de la región. En diciembre murieron 37 personas a causa de varias inundaciones, debido especialmente al efecto rebote de las lluvias torrenciales en un país que llevaba años atravesando una grave sequía.