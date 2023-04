Mueren cuatro personas en Kenia durante un ayuno para "encontrar a Jesucristo"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han fallecido y más de diez se encuentran en estado grave tras realizar un ayuno en Kenia para "encontrar a Jesucristo" ante la supuesta llegada del fin del mundo, según han confirmado las autoridades del país africano.

Los cadáveres han sido localizados en una fosa común en la aldea de Shakahola, en el condado de Magarini, mientras que once personas han sido trasladadas desde el lugar en estado crítico, por lo que no se descarta que aumente el número de fallecidos, según ha recogido el diario 'The Standard'.

La Policía ha indicado que "los ciudadanos ignorantes están muriendo de hambre bajo el pretexto de encontrar a Jesucristo después de que les lavara el cerebro" Paul Mackenzie Nthenge, pastor de la Iglesia Internacional Buenas Noticias, quien no ha sido detenido.

"La Policía no ha podido llevar a cabo más actividades en la fosa común debido a la presencia de residentes hostiles, que se sospecha que serían seguidores del sospechoso", ha manifestado. Los seguidores de Mckenzie afirman que habían iniciado el ayuno para evitar "la condena apocalíptica".