Mueren unas diez personas en un ataque perpetrado contra una mina de oro en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de diez personas han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un proyecto de explotación minera de oro en la provincia de Baluchistán, en el oeste de Pakistán, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del atentado.

Fuentes oficiales del distrito de Changai han especificado que "al menos nueve empleados, incluidos dos guardias de seguridad, han sido asesinados", un balance que ha sido confirmado por la Policía local, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

La empresa minera National Resources Limited ha indicado que el asalto tuvo lugar a última hora del miércoles y ha afirmado que las fuerzas de seguridad respondieron al ataque y lanzaron posteriormente una operación en la zona, sin pronunciarse sobre posibles víctimas.

Pakistán ha incrementado sus operaciones en Baluchistán y Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán, incluida una a gran escala en la primera provincia a principios de febrero que se saldó con la muerte de más de 215 "terroristas" tras una serie de ataques por parte del Ejército de Liberación Baluche (BLA).

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Islamabad ha acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.