Mueren diez personas tras explotar un coche bomba cerca de un edificio gubernamental en Quetta, Pakistán

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto y más de 30 han resultado heridas este martes a causa de la explosión de un coche bomba cerca de un edificio gubernamental en la ciudad paquistaní de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.

El ministro de Sanidad provincial, Bajt Muhamad Kakar, ha indicado en declaraciones al diario paquistaní 'Dawn' que "diez personas han muerto y 32 han resultado heridas por la explosión", tras lo que el superintendente de la Policía, Muhamad Baluch, ha indicado que un coche bomba habría explotado cerca de la sede del Cuerpo Fronterizo.

El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, ha condenado ya el "ataque terrorista" y ha afirmado que las fuerzas de seguridad han matado a "cuatro terroristas" en "una respuesta rápida y efectiva" tras el ataque, que se ha visto seguido por un tiroteo, según un mensaje de su oficina en su cuenta en la red social X.

"Los terroristas no podrán debilitar la determinación de la nación mediante actos cobardes. El sacrificio del pueblo y de las fuerzas de seguridad no será en vano", ha manifestado Bugti, quien ha recalcado que las autoridades "siguen comprometidas con lograr la paz y la seguridad en Baluchistán".

El ataque ha sido también condenado por el presidente paquistaní, Asif Alí Zardari, quien ha apuntado directamente a "terroristas patrocinados por India" como responsables. Así, ha dicho que los responsables son "extremistas extraviados que actúan en línea con la agenda de India".

Zardari, que ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas, ha responsabilizado a Fitna al Jauarij, un nombre que utilizan las autoridades del país centroasiático para referirse a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, que por ahora no se han pronunciado sobre el ataque.

Las autoridades paquistaníes se han mostrado muy críticas por las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 por lo que consideran una inacción ante TTP y sus continuados atentados, motivo por el que han amenazado en varias ocasiones con llevar a cabo operaciones transfronterizas si Kabul no actuaba con dureza contra el grupo terrorista.