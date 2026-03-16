Mueren diez personas por un incendio en un hospital en el este de India

Archivo - Un coche convertido en ambulancia en India (archivo) - Europa Press/Contacto/Meghana Sastry - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto este lunes a causa de un incendio registrado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital en el estado indio de Odisha (este), según han confirmado las autoridades, que han apuntado que al menos once trabajadores médicos han resultado heridos.

El incendio se ha desatado en torno a las 2.30 horas (hora local) por causas por ahora desconocidas en el Hospital SCB de la ciudad de Cuttak, a donde se han desplazado numerosas dotaciones de bomberos para hacer frente a las llamas e intentar rescatar a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos.

El ministro principal de Odisha, Mohan Charan Majhi, ha indicado que "un total de 23 pacientes han sido trasladados a otros departamentos", al tiempo que ha anunciado el pago de compensaciones a las familias de los fallecidos y heridos y la apertura de una investigación, según ha informado la cadena de televisión india NDTV.

El propio Majhi ha señalado en un mensaje en sus redes sociales que ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de India, Narendra Modi, para abordar la situación. "Doy las gracias al primer ministro por su comprensión y su compromiso de brindar la asistencia necesaria en este momento delicado", ha manifestado.

El ministro principal del estado ha visitado además el hospital para "evaluar la situación", tras lo que ha dado órdenes a las autoridades para que "brinden toda la asistencia posible a los afectados". "Todos los departamentos y equipos involucrados están trabajando incansablemente y con total coordinación", ha apostillado.