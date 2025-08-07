Mueren dos efectivos de las FDS en un ataque de Estado Islámico en el este de Siria

Archivo - Un agente de las FDS en Raqqa, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Chris HubyLe Pictorium

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), los efectivos de seguridad de la región semiautónoma kurda-árabe de la Rojava, en el noreste del país, han anunciado este miércoles la muerte de dos de sus combatientes en un ataque ejecutado por Estado Islámico contra una de sus patrullas en Deir Ezzor, en el este del país árabe.

"Dos de nuestros heroicos combatientes fueron asesinados esta tarde, miércoles, como resultado de un cobarde ataque armado perpetrado por dos miembros de las células terroristas de Estado Islámico", han señalado en su canal de Telegram.

El ataque ha tenido lugar este mismo miércoles a las 20.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española) en las inmediaciones de Hajin, una localidad situada en la zona rural de Deir Ezzor y muy próxima a la frontera con Irak.

Según han indicado las fuerzas kurdoárabes, dos miembros de la organización terrorista que viajaban en motocicleta "asaltaron" una de sus "patrullas militares mientras cumplía con su deber de mantener la seguridad y la estabilidad de la región" y asesinaron a los dos combatientes.

Las FDS han asegurado que "el ataque no desanimó nuestra determinación de perseguir a las células terroristas latentes de Estado Islámico" y han reiterado que "están trabajando para fortalecer la coordinación con las fuerzas de seguridad locales y la comunidad internacional para hacer frente a esta creciente amenaza".

Las FDS son la principal fuerza de choque contra las células itinerantes de Estado Islámico que todavía pululan por Siria. La organización yihadista llegó a controlar territorialmente gran parte del país durante el apogeo de su poder hasta la derrota del "califato" en 2019.