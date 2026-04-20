Mueren dos investigadores mexicanos y dos miembros de la Embajada de EEUU tras una intervención en Morelos

El fiscal general del estado mexicano de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, en una rueda de prensa sobre la operación contra seis laboratorios clandestinos en Morelos - FISCALÍA DE CHIHUAHUA EN FACEBOOK

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del estado mexicano de Chihuahua ha anunciado este domingo las muertes del director de la Agencia Estatal de Investigación y de otro agente de la misma, así como las de dos empleados de la Embajada de Estados Unidos, en un accidente acaecido tras una operación de destrucción de "laboratorios clandestinos" en el municipio de Morelos.

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del maestro Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, quien dedicó su vida, entrega y compromiso a la seguridad de los chihuahuenses, dejando una huella invaluable en la institución", ha indicado la Fiscalía de Chihuahua en un comunicado compartido en redes, donde también ha lamentado "el sensible fallecimiento del licenciado Manuel Genaro Méndez Montes, agente de la Agencia Estatal de Investigación" en iguales circunstancias.

Sus fallecimientos, sumados a los de "dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos", se han producido "cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos", según ha señalado el propio organismo, que ha apuntado a una actuación que ha resultado en la intervención en seis de estas instalaciones como fruto de "un trabajo de investigación de aproximadamente tres meses" realizado entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por su parte, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, ha lamentado "la trágica pérdida" de las cuatro víctimas, sin identificar a sus connacionales más allá de indicar que eran "dos miembros del personal de la Embajada".

"Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo", ha subrayado en un mensaje en redes en el que ha asegurado que "esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia para proteger a nuestra gente".