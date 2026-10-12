Mueren dos militares paquistaníes al estrellarse un avión cerca de la capital de Baluchistán

Archivo - Una ambulancia en Quetta, Pakistán - ASAD / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos militares pakistaníes han muerto este lunes al estrellarse el avión a bordo del que viajaban en el marco de un entrenamiento cerca de la ciudad de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán.

Las víctimas han sido identificadas como Husnain Shehzad Humayun Shahid y Abdul Samad Shahid, instructor y estudiante respectivamente, que pilotaban la aeronave como parte de un ejercicio, ha confirmado el departamento de prensa del Ejército de Pakistán.

El avión --modelo MFI17-- se ha estrellado en la zona de Nawakilli de la citada localidad debido a una "avería" en el pleno vuelo, tras lo que las fuerzas de seguridad han acudido y acordonado el lugar del siniestro.