Mueren dos niños en Afganistán por la explosión de un artefacto no activado tras lanzarlo a un fuego

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos niños han muerto y otros cinco han resultado heridos a causa de la explosión de un artefacto no activado en la provincia afgana de Nangarhar, situada en el este del país, según han confirmado las autoridades instauradas por los talibán en 2021.

La oficina del gobernador de Nangarhar ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el suceso ha tenido lugar en el área de Spin Jur, situada en el distrito de Batikot, cuando los niños lanzaron el artefacto a un fuego.

Asimismo, ha afirmado que los heridos han sido trasladados por las fuerzas de seguridad a un hospital, donde dos han ingresado en estado "crítico", por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos en el suceso pueda aumentar en las próximas horas.

Afganistán es un país altamente contaminado por minas antipersona y artefactos no activados que han quedado abandonados tras décadas de conflicto. La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) considera que el país es el tercero más afectado a nivel mundial en términos de víctimas por estos sucesos.