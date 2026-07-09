Mueren dos niños por un corrimiento de tierra a causa de las fuertes lluvias en el este de Bangladesh

Archivo - Imagen de archivo de las fuertes lluvias en Bangladesh. - Muhammad Amdad Hossain/Zuma Pres / Dpa - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos niños han muerto este jueves por un corrimiento de tierra en Chakaria, situada en el distrito de Cox's Bazar, en el sureste de Bangladesh, a causa de las fuertes precipitaciones que se vienen registrando a lo largo de la semana y que han dejado en total 16 fallecidos.

El incidente ha tenido lugar cuando los menores se encontraban dentro de una vivienda que ha sido sepultada tras un deslave en una ladera aledaña, que ha acabado cediendo ante las continuadas inclemencias meteorológicas, según informaciones del diario 'The Daily Star'.

Las víctimas han sido identificadas como Rumi Akter, de 13 años, y su primo Wahidul Islam, de 10. El deslave se ha producido sobre las 2.00 horas (hora local) en el área de Deboltoli. Los dos niños habrían muerto en el acto, si bien sus restos han sido extraídos de entre los escombros y entregados a sus respectivos familiares.

El miércoles, cinco personas murieron --cuatro niños y una profesora-- también por un corrimiento de tierra que se produjo en una escuela religiosa de uno de los campos de refugiados rohingyas de Ujiya, en Cox's Bazar.

Hace tan solo tres días, otras nueve personas, ocho de ellas pertenecientes a la minoría birmana rohingya, murieron a causa de una serie de corrimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias en la misma zona del país.