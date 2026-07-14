Mueren dos palestinos, entre ellos un niño, en bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Columna de humo tras un bombardeo lanzado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza en julio de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Mohammed M Skaik/JNA via ZUMA Pr / DPA

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, entre ellos un niño, han muerto en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que un niño ha muerto tras un ataque en la zona de Al Mauasi, cerca de Jan Yunis (sur), mientras que un hombre ha muerto en otro ataque en esta última ciudad, sin que las fuerzas israelíes se hayan pronunciado al respecto.

Sin embargo, el Ejército de Israel ha anunciado este mismo martes la muerte de cuatro presuntos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en nuevos bombardeos ejecutados el lunes contra la Franja de Gaza.

Así, ha afirmado que en un ataque perpetrado contra la ciudad de Gaza (norte) murió un "terrorista" identificado como Naim Hamdi Shamalek, a quien acusa de ser "comandante de escuadrón en una formación naval de Hamás".

"Durante toda la guerra y en tiempos más recientes, trabajó para intentar restaurar y fortalecer el poderío naval de Hamás y para promover complots terroristas en el ámbito marítimo", ha señalado el Ejército israelí a través de un comunicado.

Además, ha señalado que otros tres "terroristas" de Hamás fueron "eliminados" en otro ataque en el norte del enclave. "Los terroristas suponían una amenaza inminente a nuestras fuerzas, que operan en la zona. Fueron eliminados en bombardeos precisos", ha apuntado, sin más detalles al respecto.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el lunes que 1.108 personas han muerto y 3.578 han resultado heridas por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, antes de destacar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.231 muertos y 173.686 heridos.