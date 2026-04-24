Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Archivo - Bombardeo israelí en la Franja de Gaza - ILIA YEFIMOVICH - DPA - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y varios han resultado heridos este viernes a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticia WAFA, los ataques, perpetrados mediante el uso de drones, han tenido como objetivo varios grupos de ciudadanos situados cerca de la intersección de Bahlul, en el barrio de Sheij Raduán, en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino.

Debido a los ataques, fuentes médicas han confirmado la muerte de dos hombres y han apuntado a que varios más han resultado heridos. Además, las fuerzas israelíes han bombardeado zonas situadas al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja, a lo largo de la jornada.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.568 muertos y 172.338 heridos en Gaza, si bien las autoridades gazatíes sostienen que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en zonas a las que no hay acceso.