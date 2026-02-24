Mueren dos personas en un ataque de un dron de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Archivo - Palestinos trasladan un cadáver tras un ataque del Ejército de Israel en diciembre de 2025 contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de ese año (archivo) - Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este martes a causa de un ataque ejecutado por un dron del Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque ha sido lanzado contra la localidad de Beit Lahia, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha cifrado este mismo martes en 615 los muertos y en 1.658 los heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre, fecha en la que se han recuperado 726 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino.

Asimismo, ha apuntado que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado por ahora 72.073 muertos y 171.756 heridos, si bien ha recalcado en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".