Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Rusia contra Donetsk, en el este de Ucrania

Camiones de las fuerzas prorrusas en la provincia de Donetsk, situada en el este de Ucrania y ocupada parcialmente en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este martes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y ocupada parcialmente en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El alcalde de Sláviansk, Vadim Liaj, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que "el enemigo lanzó un ataque contra la ciudad" y ha afirmado que dos viviendas han quedado "completamente destruidas".

"Tres personas han sido rescatadas de entre los escombros. Un joven ha resultado herido. Está en el hospital, recibiendo la atención necesaria. Por desgracia, sus padres no pudieron ser salvados", ha señalado, al tiempo que ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado durante la jornada que las fuerzas rusas han lanzado además 165 drones kamikaze contra el país, antes de recalcar que 135 de ellos han sido interceptados y confirmar impactos en "catorce ubicaciones". "El ataque continúa, dado que hay múltiples aparatos en el espacio aéreo", ha advertido.

Donetsk es, junto a Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.