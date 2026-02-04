Mueren dos personas en un ataque de Ucrania contra una localidad bajo control ruso en la provincia de Lugansk

Archivo - Daños materiales tras un ataque con drones del Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Lugansk bajo control de las tropas de Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Reka - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Lugansk controlada por las tropas rusas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades prorrusas.

El gobierno provincial ha especificado en un comunicado que las dos víctimas eran residentes en la localidad de Novokrasnyanka, situada en el distrito de Kremenski, antes de afirmar que el ataque fue ejecutado a última hora del martes contra un minibús.

"Los civiles viajaban en un minibús cuando un dron de las Fuerzas Armadas ucranianas atacó el vehículo. Ambos sufrieron heridas que resultaron ser mortales", ha manifestado, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.

Lugansk, junto a Donetsk, Jersón y Zaporiyia, todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión --y Donetsk y Lugansk centro de un conflicto con el Ejército ucraniano desde 2014--, fueron anexionadas en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.