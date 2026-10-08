Mueren dos personas por el derrumbe de un edificio en Estambul, Turquía

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la localidad de Estambul, en el oeste de Turquía, han informado este jueves de que dos personas han muerto tras derrumbarse un edificio de siete plantas en el barrio de Cevizli, en el distrito de Maltepe, donde los trabajadores de los equipos de rescate se han topado con dificultades a la hora de atender a los afectados.

La oficina del gobernador de Estambul ha indicado en un comunicado que los residentes de las plantas más altas han podido ser evacuados y ha confirmado que el derrumbe afecta a las tres pisos inferiores del inmueble, si bien existe el peligro de nuevos desplomes.

De momento, una decena de personas, entre ellas tres menores, han podido ser rescatadas con vida. El Cuerpo de Bomberos, que sigue trabajando en la zona, fue desplegado sobre las 6.00 horas (hora local).

El gobernador de Estambul, Davut Gul, ha indicado en un comunicado que se estima que unas 33 personas residen en el edificio, de las cuales un total de 14 se encontraban en el sótano, el primer y el segundo piso cuando tuvo lugar el derrumbe.

Asimismo, ha señalado que las operaciones de búsqueda y rescate continúan para dar con el paradero de tres personas, al tiempo que ha expresado que el estado de salud de los rescatados es "bueno" y "no hay peligro vital".

El gobernador ha afirmado que se están investigando las causas del derrumbe a medida que continúan los trabajos en la zona.