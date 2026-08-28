Mueren dos personas, entre ellas un niño, por la explosión de una granada frente a un tribunal en Siria

Fotografía de archivo de una calle en Hasaka, Siria - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas, entre ellas un niño, han muerto este viernes a causa de la explosión de una granada frente a un tribunal en la ciudad siria de Hasaka, situada en el noreste del país, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya más detalles sobre el suceso.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, han indicado que la explosión ha tenido lugar en torno a las 9.30 horas (hora local), antes de especificar que entre las víctimas hay un niño de trece años.

El director de Sanidad de Hasaka, Jaled al Jaled, ha recalcado que ambas personas han muerto tras ser trasladadas a un centro hospitalario, al tiempo que ha agregado que por ahora se desconoce su identidad, ya que no portaban documentos.

La provincia de Hasaka, de mayoría kurda, estuvo durante años en manos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) --una coalición de milicias kurdo-árabes--, si bien pasó a control gubernamental en febrero tras un acuerdo para la integración de estas fuerzas en el Ejército, a lo que ha seguido el anuncio esta semana de su disolución oficial.