Mueren dos personas al estrellarse un helicóptero durante una persecución tras un tiroteo en Arizona, EEUU

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este jueves al estrellarse un helicóptero de la Policía del estado de Arizona, situado en el sur de Estados Unidos, durante la persecución de un sospechoso de un tiroteo registrado poco antes en la ciudad de Flagstaff.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona (AZDPS) ha indicado que la aeronave, un helicóptero Ranger, había sido desplegada en señal de refuerzo para ofrecer ayuda a los agentes de las fuerzas de seguridad de Flagstaff en caso de que fuera necesario.

"Trágicamente, durante el incidente, el helicóptero se estrelló, falleciendo tanto el piloto como un agente que se encontraba a bordo. Sus identidades no se revelarán por el momento", ha indicado el AZDPS en un comunicado.

En este sentido, la Policía ha explicado que poco antes de que se produjera el siniestro, el sospechoso y los agentes intercambiaron una serie de disparos. Posteriormente, el hombre fue detenido.