Mueren dos personas por la explosión de un vehículo en la gobernación de Alepo, en el noroeste de Siria

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido este miércoles tras registrarse una explosión en un vehículo en la ciudad siria de Al Safira, en la gobernación de Alepo (noroeste), sin que por el momento las autoridades hayan dado información al respecto de las causas del incidente.

La Defensa Civil Siria, conocidos como 'cascos blancos', ha indicado que un hombre y una mujer han muerto, mientras que una tercera persona ha resultado herida en la explosión. Sus equipos, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos, han recuperado a los cuerpos y han "asegurado la zona", según reza un comunicado.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha indicado que la explosión ha destruido por completo el automóvil y ha causado daños materiales en los alrededores. El organismo ha barajado la posibilidad de que el incidente haya sido causado por un artefacto explosivo que no fue detonado durante el conflicto.

En un incidente separado, dos personas han muerto y cinco más han resultado heridas en un ataque contra un vehículo en la gobernación de Idlib, según las autoridades locales, coincidiendo con el lanzamiento de una operación de las fuerzas de seguridad de Siria contra yihadistas franceses.

El jefe de la Dirección de Seguridad Interna ha indicado que este ataque lo han perpetrado individuos no identificados en la zona de Kafr Mars y que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del incidente. Las fuerzas de seguridad están realizando "intensos esfuerzos" para identificar a los responsables y llevarles ante la justicia.

Las nuevas autoridades sirias, encabezadas por el antiguo líder de HTS, Ahmed al Shara, han intentado estrechar lazos con la comunidad internacional para lograr una retirada de sanciones y obtener apoyos de cara a la reconstrucción y la estabilización del país tras más de trece años de guerra civil a causa de la represión de las protestas antigubernamentales de la 'Primavera Árabe' en 2011.

Entre los elementos espinosos de esta etapa de transición figura la posible integración de yihadistas y combatientes extranjeros que viajaron a Siria para combatir contra Al Assad, algunos de los cuales han recibido cargos en el seno de las nuevas autoridades y las fuerzas de seguridad, en medio de llamamientos de algunos países para que diversas de estas figuras sean detenidas y extraditadas.