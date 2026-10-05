Mueren dos personas tras un incendio en un buque comercial en aguas del mar Negro frente a Rumanía

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de un incendio registrado en un buque comercial en aguas del mar Negro frente a las costas de Rumanía, según han confirmado las autoridades del país europeo, que han señalado que otras once personas han sido rescatadas con vida.

El Ministerio del Interior rumano ha indicado en un comunicado que el aviso sobre el suceso tuvo lugar en torno a las 11.00 horas (hora local) a unas 30 millas náuticas (cerca de 55 kilómetros) de la localidad de Sfantul Gheorghe, lo que llevó a lanzar una operación de búsqueda y rescate.

Así, la cartera ha resaltado que esta "misión compleja" se ha saldado con once rescatados y dos fallecidos, antes de resaltar que las víctimas han sido evacuadas en helicóptero. Por ahora se desconocen las causas del suceso o la bandera del buque.