Mueren dos personas en sendos ataques rusos en la región de Jersón

Archivo - Imagen de archivo de una casa destruida en Jersón, Ucrania - Ximena Borrazas/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido este lunes en nuevos ataques llevados a cabo por el Ejército de Rusia contra territorios controlados por Ucrania en la provincia de Jersón (este), según las autoridades ucranianas.

La Fiscalía de Jersón ha indicado a través de su canal de Telegram que un hombre de 73 años ha fallecido alrededor de las 15.00 horas (hora local) en un ataque con artillería en la localidad de Mikilske cuando se encontraba en el patio de su domicilio. "Sufrió lesiones incompatibles con la vida", ha declarado.

Poco después, ha informado de que las Fuerzas Armadas rusas han atacado un vehículo con un dron y, tras ello, la persona que se encontraba en el interior ha muerto. Este ataque ha tenido lugar sobre las 15.40 horas (hora local) en la localidad de Belozerka.

El Ministerio Público ha indicado que, junto con los investigadores, continúa "documentando los crímenes de guerra cometidos por" las tropas rusas en la región.

La provincia de Jersón se encuentra parcialmente ocupada en el marco de la invasión, al igual que las de Donetsk, Lugansk y Zaporiyia. Todas ellas fueron anexionadas en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.