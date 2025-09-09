Guerra en Ucrania | Directo: última hora de las negociaciones y enfrantamientos entre Rusia y Ucrania

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que recibirá la visita de "algunos" dirigentes europeos a principios de esta semana, con vistas a resolver el conflicto en Ucrania, tras reiterar su descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras el ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, que ha alcanzado la sede del Gobierno del país europeo y dejado al menos dos víctimas mortales.

"Algunos líderes europeos vendrán a nuestro país el lunes o martes, individualmente, y creo que vamos a resolverlo", ha declarado ante la prensa tras descender del avión presidencial a su llegada a Washington.

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado su intención de reunirse con el mandatario ruso "muy pronto, en los próximos días" y que "vamos a resolver la situación entre Rusia y Ucrania", si bien al ser preguntado por ataques de este domingo lanzados por Moscú contra Kiev, ha señalado que "no estoy contento con lo que está sucediendo. No estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra".

Sigue en directo las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania: