Mueren dos soldados tras estrellarse un avión militar durante un vuelo de entrenamiento en India

Archivo - Aviones de la Fuerza Aérea de India en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Ravi Batra - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos soldados de India han muerto tras estrellarse un avión militar durante un vuelo de entrenamiento en el estado de Assam, en el noreste del país, según ha confirmado la Fuerza Aérea, que por ahora no han especificado las causas del siniestro.

La Fuerza Aérea ha indicado en un comunicado en sus redes sociales que los fallecidos iban en un Su-30 que se ha estrellado en Karbi Anglong, a unos 60 kilómetros de Jorhat.

"Todo el personal de la Fuerza Aérea expresa sus sinceras condolencias y está firmemente al lado de las familias en este momento de luto", ha manifestado. El aparato despegó de Jorhat y desapareció poco después de los radares.