Mueren dos soldados tras estrellarse un helicóptero durante un vuelo de entrenamiento en Corea del Sur

Archivo - Un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur durante un desfile en la base de Seongnam, en Seúl, en septiembre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos soldados han muerto este lunes tras estrellarse un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur durante un vuelo de entrenamiento en Gapyeong, a unos 50 kilómetros al noreste de la capital, Seúl.

Fuentes militares citadas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap han indicado que el aparato, un AH-1S Cobra se ha estrellado en torno a las 11.00 horas (hora local) en un riachuelo situado a unos 800 metros de la base cerca de una 80 minutos después de despegar.

Los dos ocupantes del helicóptero, que fueron evacuados en estado crítico a un hospital, fallecieron poco después a causa de la gravedad de sus heridas. Las autoridades han afirmado que el accidente no derivó en el incendio del aparato o en explosiones, sin que por ahora se conozcan las causas.

Así, un alto cargo militar ha especificado que el helicóptero portaba aparatos de grabación, por lo que "la recuperación del dispositivo será de gran ayuda a la hora de determinar la causa del accidente", que ha llevado al Ejército a suspender los vuelos de todos los AH-1S.

Por su parte, el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu Back, quien se encuentra en una visita oficial en Arabia Saudí, ha expresado su pesar por el suceso en un mensaje en redes sociales y ha asegurado que su cartera "movilizará todos los recursos posibles para responder al accidente y determinar rápidamente las causas".