Mueren más de 30 personas tras caer un autobús por un barranco en el norte de Etiopía

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 30 personas han muerto este lunes después de que un autobús se haya despeñado por un barranco en la región etíope de Amhara, situada en el norte del país africano, un suceso que se ha saldado con más de 30 heridos y sobre el que por el momento no han trascendido las causas.

El comandante Getachew Muhye, de la Policía de la ciudad de Kombolcha, ha especificado que hasta ahora se han confirmado 31 muertos y 33 heridos, antes de agregar que en el autobús viajaban un total de 64 personas y asegurar que las autoridades han abierto ya una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según las informaciones recogidas por el medio Ahmara Media Corporation, dependiente de las autoridades regionales, el autobús cubría la ruta entre la ciudad de Dessie y la capital de Etiopía, Adís Abeba, cuando el conductor del autobús, que figura entre los fallecidos, perdiera el control del vehículo, que cayó por un barranco.